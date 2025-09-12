ua en ru
Пропаганда Кремля пытается напугать украинцев "коалицией желающих", - ЦПД

Украина, Пятница 12 сентября 2025 11:41
Пропаганда Кремля пытается напугать украинцев "коалицией желающих", - ЦПД Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют фейки о якобы "страхе Украины перед коалиционными войсками", пытаясь дискредитировать международные гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, пропаганда РФ продолжает попытки дискредитировать гарантии безопасности, о которых Украина договаривается с союзниками.

Сейчас же враждебные ресурсы распространяют дезинформационные сообщения, якобы "жители Украины боятся оккупации войсками "коалиции желающих". Россияне заявляют, будто и гражданские, и военные украинцы считают, что размещение сил сдерживания станет "настоящей оккупацией" Украины.

Пропаганда Кремля пытается напугать украинцев &quot;коалицией желающих&quot;, - ЦПД

В то же время пропагандисты ссылаются исключительно на данные мифического "антифашистского подполья Херсонщины" или вообще ни на что не ссылаются, утверждая о таких же настроениях на Днепропетровщине и в рядах Сил обороны Украины.

"Никаких хоть немного правдоподобных свидетельств наличия таких настроений не приводится. Распространяя этот нарратив, враг пытается дискредитировать международные гарантии безопасности, посеять в украинском обществе недоверие к союзникам и сорвать усилия дипломатии по прекращению войны", - отметили в ЦПИ.

Стоит отметить, что это не впервые страна-агрессор распространила дезинформацию в сети.

До этого оккупанты распространяли фейки о так называемых "языковых патрулях" в украинских школах, которые запрещают детям разговаривать на русском.

Однако Россия не ограничивается фейками о языке. Оккупанты умело манипулируют на теме войны. Например, недавно россияне распространили в сети дезинформацию о 1,7 млн погибших военных ВСУ.

А накануне сообщалось, что российские пропагандистские медиа распространяют ложную информацию о якобы массовом выезде украинских мужчин за границу после принятия постановления правительства о разрешении на выезд для возрастной группы 18-22 лет.

