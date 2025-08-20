ua en ru
У Кремлі вигадали 1,7 мільйона "загиблих" військових ЗСУ: ЦПД спростувало фейк

Середа 20 серпня 2025 15:47
У Кремлі вигадали 1,7 мільйона "загиблих" військових ЗСУ: ЦПД спростувало фейк Фото: У РФ вигадали втрати української армії в 1,7 мільйона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кремлівські ресурси поширюють черговий фейк про нібито "1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових". Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, назвавши її абсурдною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда заявила, що "хакери зламали базу Генштабу ЗСУ" та отримали дані про мільйонні втрати. Насправді ці цифри не мають жодного підґрунтя.

ЦПД зазначає, що Україна ніколи не мала регулярної армії у 1,7 мільйона осіб.

Станом на січень 2025 року, за словами президента Володимира Зеленського, чисельність українського війська становила близько 880 тисяч.

Більше того, втрати російських військових, за словами глави держави, утричі перевищують українські.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 20 серпня 2025 року, з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 072 700 осіб убитими та пораненими.

Це нівелює будь-які спроби російської пропаганди маніпулювати цифрами.

Мета подібних фейків - деморалізувати українців та створити враження "виснаженості" ЗСУ, а також послабити підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що за останню добу, з 19 до 20 серпня, росіяни втратили на фронті ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили танк та 4 бронемашини, багато артсистем, дронів та автотехніки армії РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує, що в Бахмуті у 2023 році співвідношення втрат складало щонайменше 1 до 7 на користь України.

Війна в Україні Російська Федерація
