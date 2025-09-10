Проникли на 300 км. У ЗМІ назвали місця падіння дронів з написами кирилицею у Польщі

Російські дрони у повітряному просторі Польщі

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня польський повітряний простір вторгнулися російські дрони.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що щонайменше два десятки ударних дронів РФ цієї ночі були спрямовані на Польщу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натомість каже, що у повітряний простір Польщі цієї ночі залетіло 19 російських безпілотників, з яких лише 4 було збито силами польських ППО.

При цьому він заявив, що Варшава офіційно попросила НАТО задіяти Статтю 4 Договору. За його словами, дана "провокація" є значно більш небезпечною, ніж попередні інциденти, що змушує країну шукати зміцнення безпеки через союзників.

При цьому раніше дрони РФ вже залітали в Польщу, однак це були випадки з 1-2 БпЛА, які не становили загрози.