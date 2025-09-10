Проникли на 300 км. В СМИ назвали места падения дронов с надписями кириллицей в Польше

Российские дроны в воздушном пространстве Польши

Напомним, в ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись российские дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по меньшей мере два десятка ударных дронов РФ этой ночью были направлены на Польшу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск взамен говорит, что в воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.

При этом он заявил, что Варшава официально попросила НАТО задействовать Статью 4 Договора. По его словам, данная "провокация" является значительно более опасной, чем предыдущие инциденты, что заставляет страну искать укрепление безопасности через союзников.

При этом ранее дроны РФ уже залетали в Польшу, однако это были случаи с 1-2 БпЛА, которые не представляли угрозы.