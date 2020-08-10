Промышленники пока не видят выхода из кризиса: ожидания ниже нуля

Индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2020 года вырос по сравнению со II кварталом на 10,6 п.п. и составляет минус 12,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель вырос на 11 п.п. и составляет минус 13,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности и в перерабатывающей промышленности вырос по сравнению со II кварталом на 1,1 п.п. и составил минус 1,1%.

ukrstat.gov.ua

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего в июле 2020 года было опрошено 1507 предприятий.

ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, в июле 2020 четвертый месяц подряд украинский бизнес был настроен на сокращение общей численности работников.

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 составил 65,1 п, что на 11,2 пунктов меньше, чем в мае.