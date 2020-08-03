Украинский бизнес адаптируется к карантину и планирует сокращение персонала

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Настроения бизнеса улучшаются, но это сказалось желании набирать новых работников

В июле 2020 предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантина. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий, которое проводит Национальный банк Украины.

Как отмечается в обзоре, смягчение карантина и постепенное восстановление спроса способствовали оживлению экономики. В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,4 пункта до 46,9 пунктов.

"Впрочем, настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки все еще преобладают", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, о возобновлении работы бизнеса свидетельствует дальнейшее улучшение настроений по объемам новых заказов, товаров для продажи и услуг. По итогам июля существенно улучшили свои ожидания предприятия сферы услуг и строительства. Предприятия промышленности и торговли сдержанно оценили свои результаты и ожидают сокращения объемов новых экспортных заказов и уменьшение товарооборота. Респонденты всех секторов экономики усилили свои оценки по росту закупочных цен/цен поставщиков, а также на продукцию собственного производства.

"Оценки по занятости остаются пессимистичными", - говорится в обзоре.

Настрої бізнесу поліпшуються повільно – Індекс очікувань ділової активності Пом’якшення карантину та поступове відновлення попиту сприяли пожвавленню економіки. У липні індекс очікувань ділової активності зріс на півтора пункти до 47 пунктів. Втім, настрої бізнесу поліпшуються повільно. Значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує, що песимістичні оцінки все ще переважають. У липні дещо оптимістичнішими були підприємства сфери послуг та будівництва. Втім, загальні настрої цих підприємств все одно залишаються низькими. Ліпші очікування мають підприємства промисловості та торгівлі, але вони також стримано оцінюють свої поточні результати і поки що не прогнозують зростання продажів. Через високий рівень невизначеності з пандемією ринок праці залишається кволим. Четвертий місяць поспіль бізнес погіршує свої очікування щодо загальної чисельності працівників у своїх штатах. Детальніше про наш індекс та липневе опитування – у першому коментарі. #НБУ #ІОДА Опубліковано Національний банк України Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 составил 65,1 п, что на 11,2 пунктов меньше, чем в мае.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.