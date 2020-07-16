Потребительские настроения украинцев резко ухудшились

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потребители почувствовали ухудшение материального положения за время карантина

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 года составил 65,1 п. По сравнению с маем индекс упал на 11,2 п.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния стабилен и составляет 54,8. Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 18,8 п. и составил 71,9.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 153,2, что на 1,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос до 183,0, что на 17,6 п. выше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. - до значения 142,7.

Как отмечают аналитики Info Sapiens, в июне 2020 года по сравнению с докарантинным мартом 2020 года индекс потребительских настроений потерял 8 процентных пунктов. Самое большое падение испытал индекс оценки текущего материального положения (на 14. п.). На 11 п. снизился индекс целесообразности делать крупные покупки.

"Таким образом, за время карантина потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными относительно крупных покупок. В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода на привычный уровень в результате открытия экономики после карантина", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, в июне 2020 года проблема нехватки денег впервые стала главной для украинцев.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня большинство украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.