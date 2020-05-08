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Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     08.05.2020 - 14:42
Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризиса
Фото: завод (РБК-Украина)

Опережающий индикатор в апреле ушел в глубокий минус

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2020 года снизился по сравнению со I кварталом на 17,3 п.п. и составляет минус 23,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 17,8 п.п. и составляет минус 24,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризиса

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности снизился по сравнению с I кварталом на 2,4 п.п. и составил минус 2,2%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор снизился на 2,6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составляет минус 2,4%.

Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризисаwww.ukrstat.gov.ua

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего в апреле 2020 года было опрошено 1501 предприятий.

Ожидания украинских промышленников обвалились в условиях кризисаwww.ukrstat.gov.ua

Напомним, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который измеряет НБУ, в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8). Снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, которые принимают участие в опросах. Респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, больше всего - в сфере строительства. Одновременно бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

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Новости Украины промышленностькризисГосударственная служба статистики
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