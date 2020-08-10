Промисловці поки не бачать виходу з кризи: очікування нижче нуля

Індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2020 року зріс порівнянні з II кварталом на 10,6 в.п. і становить мінус 12,4%. У переробній промисловості цей показник виріс на 11 в.п. і становить мінус 13,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості і в переробній промисловості зріс порівняно з II кварталом на 1,1 в.п. і склав мінус 1,1%.

ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього в липні 2020 року було опитано 1507 підприємств.

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, в липні 2020 четвертий місяць поспіль український бізнес був налаштований на скорочення загальної чисельності працівників.

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2020 склав 65,1 п, що на 11,2 пунктів менше, ніж у травні.