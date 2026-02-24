Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за другу декаду лютого та пояснили, для яких озимих культур промерзання ґрунту представляло найбільшу загрозу.
Головне:
Згідно з інформацією експертів, впродовж другої декади лютого 2026 року в Україні спостерігалася нестійка погода:
В Укргідрометцентрі повідомили, що середні добові температури повітря були:
Українцям розповіли, що у цей період - у найтепліші дні - у більшості західних та південних областей повітря прогрівалося до +10+13°С.
Тим часом в найхолодніші ночі - у північних та північно-західних областях - температура повітря знижувалася до 15-20 градусів морозу.
У Сумській та Харківській областях - до мінус 23-24°С.
В УкрГМЦ нагадали, що впродовж другої декади лютого спостерігалися:
У багатьох областях відмічався також сильний поривчастий вітер.
При цьому із переміщенням через територію України циклонів та їх атмосферних фронтів, майже на всій території країни спостерігалися опади - переважно у вигляді:
В цілому озимі культури впродовж другої декади лютого на всій території країни знаходилися у стані глибокого зимового спокою.
Найнижчі температури ґрунту - мінус 12-13°С - на глибині залягання вузла кущіння (3 см) озимих культур і багаторічних трав були відмічені деякими метеорологічними станціями:
Згідно з даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, такі зниження температури ґрунту представляли загрозу для рослин:
"Проте тривалість їх дії була невеликою", - додали експерти.
Насамкінець в УкрГМЦ повідомили, що притерта до ґрунту льодяна кірка товщиною від 2 до 27 мм утворилася або зберігалася:
При цьому у Харківській області вона місцями становила до 42-54 мм.
"Ступінь її розповсюдження становив від 10% до 100% площі поля", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.
