Промерзшая почва и лед на полях: урожай каких озимых попал под удар непогоды в Украине

Главное:

Неустойчивая погода : в середине февраля в Украине наблюдались резкие температурные колебания - от почти весеннего тепла до сильных морозов.

: в середине февраля в Украине наблюдались резкие температурные колебания - от почти весеннего тепла до сильных морозов. Опасные явления : перемещение атмосферных фронтов принесло с собой гололедицу, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра.

: перемещение атмосферных фронтов принесло с собой гололедицу, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра. Риски для посевов : существенное промерзание почвы создало угрозу для отдельных видов озимых культур и многолетних трав.

: существенное промерзание почвы создало угрозу для отдельных видов озимых культур и многолетних трав. Лед на полях : в ряде областей на полях образовалась плотная ледяная корка, которая в отдельных регионах сохранялась в течение длительного времени.

: в ряде областей на полях образовалась плотная ледяная корка, которая в отдельных регионах сохранялась в течение длительного времени. Текущее состояние: несмотря на сложные погодные условия, большинство растений находятся в состоянии зимнего покоя.

Особенности погоды в середине февраля

Согласно информации экспертов, в течение второй декады февраля 2026 года в Украине наблюдалась неустойчивая погода:

со значительными колебаниями средней суточной температуры;

с резким похолоданием в середине декады.

Средние показатели температуры

В Укргидрометцентре сообщили, что средние суточные температуры воздуха были:

в начале декады - на 3-5°С выше нормы;

во второй половине декады - на 4-8°С ниже ее.

Самые теплые дни и самые холодные ночи

Украинцам рассказали, что в этот период - в самые теплые дни - в большинстве западных и южных областей воздух прогревался до +10+13°С.

Между тем в самые холодные ночи - в северных и северо-западных областях - температура воздуха снижалась до 15-20 градусов мороза.

В Сумской и Харьковской областях - до минус 23-24°С.

Чем опасна была погода и что с осадками

В УкрГМЦ напомнили, что в течение второй декады февраля наблюдались:

сложные отложения гололеда;

налипание мокрого снега;

гололедица.

Во многих областях отмечался также сильный порывистый ветер.

При этом с перемещением через территорию Украины циклонов и их атмосферных фронтов, почти на всей территории страны наблюдались осадки - преимущественно в виде:

снега;

мокрого снега;

дождя.

Агрометеорологические условия второй декады февраля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Где температуры почвы были самые низкие

В целом озимые культуры в течение второй декады февраля на всей территории страны находились в состоянии глубокого зимнего покоя.

Самые низкие температуры почвы - минус 12-13°С - на глубине залегания узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав были отмечены некоторыми метеорологическими станциями:

Кировоградской области;

Днепропетровской области.

Для каких растений это представляло угрозу

Согласно данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, такие снижения температуры почвы представляли угрозу для растений:

озимого ячменя;

озимого рапса;

слаборазвитой озимой пшеницы.

"Однако продолжительность их действия была небольшой", - добавили эксперты.

В каких областях был лед на полях

В завершение в УкрГМЦ сообщили, что притертая к почве ледяная корка толщиной от 2 до 27 мм образовалась или сохранялась:

на многих полях Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей (третью декаду подряд);

на отдельных полях Днепропетровской области (третью декаду подряд)

местами - в Киевской, Черниговской, Черкасской и Волынской областях (в течение одной декады).

При этом в Харьковской области она местами составляла до 42-54 мм.

"Степень ее распространения составляла от 10% до 100% площади поля", - подытожили специалисты Укргидрометцентра.