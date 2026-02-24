Промерзшая почва и лед на полях: урожай каких озимых попал под удар непогоды в Украине

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за вторую декаду февраля и объяснили, для каких озимых культур промерзание почвы представляло наибольшую угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.
Главное:
Согласно информации экспертов, в течение второй декады февраля 2026 года в Украине наблюдалась неустойчивая погода:
В Укргидрометцентре сообщили, что средние суточные температуры воздуха были:
Украинцам рассказали, что в этот период - в самые теплые дни - в большинстве западных и южных областей воздух прогревался до +10+13°С.
Между тем в самые холодные ночи - в северных и северо-западных областях - температура воздуха снижалась до 15-20 градусов мороза.
В Сумской и Харьковской областях - до минус 23-24°С.
В УкрГМЦ напомнили, что в течение второй декады февраля наблюдались:
Во многих областях отмечался также сильный порывистый ветер.
При этом с перемещением через территорию Украины циклонов и их атмосферных фронтов, почти на всей территории страны наблюдались осадки - преимущественно в виде:
В целом озимые культуры в течение второй декады февраля на всей территории страны находились в состоянии глубокого зимнего покоя.
Самые низкие температуры почвы - минус 12-13°С - на глубине залегания узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав были отмечены некоторыми метеорологическими станциями:
Согласно данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, такие снижения температуры почвы представляли угрозу для растений:
"Однако продолжительность их действия была небольшой", - добавили эксперты.
В завершение в УкрГМЦ сообщили, что притертая к почве ледяная корка толщиной от 2 до 27 мм образовалась или сохранялась:
При этом в Харьковской области она местами составляла до 42-54 мм.
"Степень ее распространения составляла от 10% до 100% площади поля", - подытожили специалисты Укргидрометцентра.
