"Промацування кордону". У ЗСУ заявили про спроби РФ прорватись північніше Грабовського

За його словами, окупанти досі присутні у Грабовському і їм вдалося там зафіксуватися.

"Якщо з хороших новин, то вони намагались створити також наступ північніше там, де селище Покровка. Теж заходили на один кілометр, але ось, буквально на днях він був остаточно зачищений, їх звідти вибили. В Грабовському вони поки що зберігаються, подивимось, як буде далі", - зазначив він.

Він пояснив, що то були скоріш спорадичні атаки у різних населених пунктах Сумської області.

Фото: РФ намагається атакувати північніше Грабовського (скрін Google Maps)

"Не скільки намагання продавити конкретно у Грабовському, скільки були спроби у тій же Покровці, у Веселому трішки давили. Це було схоже на промацування нашого кордону", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що атаки росіян зафіксовані там, де раніше було спокійно. Таким чином, додав Трегубов, окупанти намагались "пошукати больові точки", проте їм не вдалось зайти нікуди, крім Грабовського.