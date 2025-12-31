"Прощупывание границы". В ВСУ заявили о попытках РФ прорваться севернее Грабовского

По его словам, оккупанты до сих пор присутствуют в Грабовском и им удалось там зафиксироваться.

"Если из хороших новостей, то они пытались создать также наступление севернее там, где поселок Покровка. Тоже заходили на один километр, но вот, буквально на днях он был окончательно зачищен, их оттуда выбили. В Грабовском они пока сохраняются, посмотрим, как будет дальше", - отметил он.

Он пояснил, что это были скорее спорадические атаки в разных населенных пунктах Сумской области.

Фото: РФ пытается атаковать севернее Грабовского (скрин Google Maps)

"Не столько попытки продавить конкретно в Грабовском, сколько были попытки в той же Покровке, в Веселом немного давили. Это было похоже на прощупывание нашей границы", - сказал Трегубов.

Он отметил, что атаки россиян зафиксированы там, где раньше было спокойно. Таким образом, добавил Трегубов, оккупанты пытались "поискать болевые точки", однако им не удалось зайти никуда, кроме Грабовского.