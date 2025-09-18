Пролетіли 1400 км: дрони СБУ вдарили по "Газпрому" в Башкирії, - джерела
Сьогодні, 18 вересня, далекобійні дрони СБУ завдали удару по серцю нафтохімічного комплексу "Газпрому" в Башкирії. Це один з найбільших заводів на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як повідомляють джерела, далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів.
Зранку місцеві телеграм-канали почали писати про атаку на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават".
За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 - серце заводу.
Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.
"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна «бавовна» по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Фото: джерела
Атака на нафтохімічний комплекс "Газпрому"
Нагадаємо, у четвер, 18 вересня, у місті Салават (Башкортостан, Росія) безпілотники атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават". У соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи та дим над підприємством.
Місцева влада підтвердила атаку двох дронів, унаслідок чого на території заводу спалахнула пожежа. Там заявили, що на об’єкті спрацювали системи пасивного й активного захисту.
"Газпром Нафтохім Салават" - російська компанія, якій належить один із найбільших у країні нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, розташований у місті Салават, Башкортостан.
Удари по НПЗ Росії
Також відомо, що підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по Волгоградському НПЗ на території Росії. Робота заводу зупинена.
Волгоградський НПЗ уже зазнавав ударів. 14 та 19 серпня 2025 року українські безпілотники атакували підприємство, що призвело до великих пожеж і тимчасової зупинки його роботи.