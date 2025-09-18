Пролетіли 1400 км: дрони СБУ вдарили по "Газпрому" в Башкирії, - джерела

Сьогодні, 18 вересня, далекобійні дрони СБУ завдали удару по серцю нафтохімічного комплексу "Газпрому" в Башкирії. Це один з найбільших заводів на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела, далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану й влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у рф нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Зранку місцеві телеграм-канали почали писати про атаку на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават".

За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 - серце заводу.

Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

"СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет рф. Кожна «бавовна» по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Фото: джерела