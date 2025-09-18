ua en ru
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії

Росія, Четвер 18 вересня 2025 11:31
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії Фото: Дрони підпалили нафтохімічний комплекс Газпрому в Башкирії (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Дрони успішно атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават, який розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною. Завод горить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника адміністрації Башкортостану Радія Хабірова.

"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає", - написав він.

За його словами, охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронах.

"Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідовуємо пожежу", - повідомив Хабіров.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, удар був роботою Сил спецоперацій України.

Російський канал Astra публікує відео з місця атаки, на яких видно сильну пожежу на нафтохімічному комплексі "Газпром Нефтехим Салават".

Удари українських дронів

Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Це сталося після того, як Росія в червні порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об'єктах.

За розрахунками Reuters, удари вивели з ладу об'єкти, на які припадало щонайменше 17% потужностей переробки нафти на Росії, або 1,1 млн барелів на добу.

Удари змусили Москву збільшити експорт нафти із західних портів у серпні на 200 тис. барелів на добу, або на 11%. Додаткові обсяги з'явилися за рахунок недозавантажених російських НПЗ.

При цьому в низці регіонів РФ почалися перебої з бензином, незважаючи на заборону його експорту, введену з 28 липня. Ремонт пошкоджених заводів може зайняти тижні або місяці, що призведе до дефіциту палива на внутрішньому і світовому ринках напередодні зими.

"Газпром Нафтохім Салават" - російська нафтохімічна компанія, що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії, розташованим у місті Салават (республіка Башкортостан).

Газпром Дрони
