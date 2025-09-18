Пролетели 1400 км: дроны СБУ ударили по "Газпрому" в Башкирии, - источники

Сегодня, 18 сентября, дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по сердцу нефтехимического комплекса "Газпрома" в Башкирии. Это один из крупнейших заводов на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники, дальнобойные дроны СБУ долетели аж до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Утром местные телеграмм-каналы начали писать об атаке на ООО "Газпром Нефтехим Салават".

По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода.

Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет рф. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", - сообщил информированный источник в СБУ.

