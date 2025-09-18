Пролетели 1400 км: дроны СБУ ударили по "Газпрому" в Башкирии, - источники
Сегодня, 18 сентября, дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по сердцу нефтехимического комплекса "Газпрома" в Башкирии. Это один из крупнейших заводов на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщают источники, дальнобойные дроны СБУ долетели аж до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Утром местные телеграмм-каналы начали писать об атаке на ООО "Газпром Нефтехим Салават".
По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода.
Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.
"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет рф. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", - сообщил информированный источник в СБУ.
Фото: источники
Атака на нефтехимический комплекс "Газпрома"
Напомним, в четверг, 18 сентября, в городе Салават (Башкортостан, Россия) беспилотники атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават". В соцсетях появились сообщения о взрывах и дыме над предприятием.
Местные власти подтвердили атаку двух дронов, в результате чего на территории завода вспыхнул пожар. Там заявили, что на объекте сработали системы пассивной и активной защиты.
"Газпром Нефтехим Салават" - российская компания, которой принадлежит один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, расположенный в городе Салават, Башкортостан.
Удары по НПЗ России
Также известно, что подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Волгоградскому НПЗ на территории России. Работа завода остановлена.
Волгоградский НПЗ уже подвергался ударам. 14 и 19 августа 2025 года украинские беспилотники атаковали предприятие, что привело к большим пожарам и временной остановке его работы.