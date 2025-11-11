Пролетіли 1400 км. Дрони СБУ уразили російський НПЗ в Орську (фото, відео)

Вдень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез", розташований в Орську Оренбурзької області РФ.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
За даними джерел, відстань до цілі склала 1400 км.
На цьому НПЗ - чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ.
На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення.
Зазначається, що це вже друга "бавовна" від Служби безпеки на цьому підприємстві - перша сталася 3 жовтня цього року.
"СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості РФ, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 11 листопада, невідомі дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурзької області РФ. Він розташований у 1500 км від кордону з Україною.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області.
Також цієї ночі Сили оборони України атакували Саратовський НПЗ, а також морський термінал у тимчасово окупованій Феодосії.
Раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.