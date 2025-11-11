Пролетели 1400 км. Дроны СБУ поразили российский НПЗ в Орске (фото, видео)

По данным источников, расстояние до цели составило 1400 км.

На этом НПЗ - четыре установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиационный керосин, битум, мазут и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов РФ.

На территории НПЗ прогремело по меньшей мере четыре взрыва, после чего наблюдается интенсивное задымление.

Отмечается, что это уже второй "хлопок" от Службы безопасности на этом предприятии - первый произошел 3 октября этого года.

"СБУ продолжает наносить точные удары по объектам нефтегазовой промышленности РФ, которые приносят врагу деньги для войны против Украины. Такие атаки подрывают экономический потенциал агрессора, уменьшают его нефтяные доходы и усложняют логистику снабжения армии", - сообщил информированный источник в СБУ.