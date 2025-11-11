ua en ru
ЗСУ атакували завод, що забезпечував окупантів пальним: Генштаб розкрив подробиці

Вівторок 11 листопада 2025 14:58
ЗСУ атакували завод, що забезпечував окупантів пальним: Генштаб розкрив подробиці Ілюстративне фото: ЗСУ атакували завод, що забезпечував окупантів пальним (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України 11 листопада уразили нафтопереробний завод "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Гештабу, удар здійснено в рамках заходів зі зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального та боєприпасів до російських військ.

Відомо, що завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, включно з бензином, дизелем, авіаційним гасом та маслами, і використовується для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Проєктна потужність підприємства становить 6,6 млн тонн нафти на рік.

За попередніми даними, в результаті удару сталося кілька вибухів та пожежа на території заводу, уражено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що невідомі дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурської області. Він розташований у 1500 км від кордону з Україною.

Що відомо про "Орськнафтооргсинтез"

"Орськнафтооргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Орськ. Підприємство входить до складу АТ "Фортеінвест", одного з ключових активів промислового блоку групи "Сафмар".

Завод має потужність переробки нафти на рівні 6,6 млн тонн на рік і включає 4 установки первинної переробки, 2 установки каталітичного риформінгу, установки гідроочищення гасу та дизельного пального, а також виробництва масел і бітуму.

Комплекс технологічних процесів дозволяє виготовляти близько 30 видів продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне пальне, мастила, авіаційний гас, бітум і мазут.

Удари по НПЗ в Росії

Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони України атакували Саратовський НПЗ, а також морський термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

Також раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.

НПЗ Генштаб ВСУ Війна в Україні
