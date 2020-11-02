Прокуроры продолжают саботировать судебный процесс по делу "Мотор Сичи", - адвокат

Фото: Адвокаты компании-акционера после заседания Апелляционного суда (РБК-Украина)

Киевский апелляционный суд продолжил рассматривать жалобы от компаний-акционеров АО "Мотор Сич" касательно отмены ареста акций предприятия. Заседание было перенесено на 14 декабря из-за удовлетворения ходатайства по обеспечению онлайн-трансляции.

Об этом РБК-Украина сообщили адвокаты, представляющие интересы компаний-акционеров АО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания Киевского апелляционного суда, 2 ноября.

По словам адвокатов, как и на два предыдущих судебных заседания в Апелляционном суде Киева, и в этот раз прокуроры не явились. Кроме того, они даже не уведомили суд о причине неявки на заседание.

"Если одна из сторон не явилась в суд, но была уведомлена надлежащим образом, согласно закону - судебное заседание может проводиться без этой стороны. Соответственно, мы считаем, что сегодня были все условия для того, чтобы начать апелляционное рассмотрение. В то же время, судья решил иначе, несмотря на то, что сторона обвинения даже не предоставила каких-либо веских причин своего отсутствия. В этой ситуации явное злоупотребление со стороны прокурора", - заявил адвокат Алексей Задоенко.

Помимо этого, по апелляционной жалобе еще одной компании-акционера суд решил, что сроки для обжалования определения еще не начались, и отправил представителя компании в Шевченковский районный суд за получением копии обжалуемого определения.

"Что это - прогрессивная правосознательность суда или же искусственное создание препятствий в обжаловании спорного ареста - покажет время. Однако, возврат абсурден еще и потому, что УПК (как и любой другой процессуальный кодекс) предусматривает возможность возврата апелляции ввиду пропуска срока обжалования. Но нет такого основания возврата, как преждевременно поданное. Будем изучать еще текст этого решения и соответствующим образом реагировать", - заявил адвокат Тарас Кислый после судебного заседания.

Напомним, 29 октября Киевский апелляционный суд перенес судебное заседание по делу об арестах "Мотор Сичи" из-за неявки прокурора.

Ранее из-за неявки в суд следователя и прокурора, судья Шевченковского районного суда также решил перенести заседания по делу "Мотор Сичи" на 4 и 10 ноября. Адвокаты убеждены, что это явное игнорирование правоохранителями судебного заседания с целью его целенаправленного затягивания.

По словам адвоката Александра Максименко, если арест на акции компании не будет отменен, нельзя исключать появление новых ходатайств и от других компаний-акционеров.

В то же время, юристы отмечают, что запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, удручающее финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тысяч сотрудников.

4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.