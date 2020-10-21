Суд продолжил рассмотрение дела об арестах "Мотор Сичи"

Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об арестах акций АО "Мотор Сич". В этот раз суд рассматривал ходатайства о снятии четырех арестов с акций компании сразу от двух компаний-акционеров.

Об этом сообщил адвокат Александр Максименко, комментируя результаты заседания суда 21 октября.

"Мы продолжаем серию обжалований арестов, которые были наложены Шевченковским судом в рамках уголовного производства досудебного расследования, осуществляемого Службой безопасности Украины. В предыдущих судебных заседаниях мы не получили должного результата (снятие ареста, - ред.), поэтому согласно действующему законодательству, пробуем повторно отменить арест", - заявил в комментариях журналистам адвокат Максименко.

В этот раз один из акционеров инициирует отмену сразу четырех арестов на акции компании, которые были наложены в рамках одного и того же уголовного дела.

Судебные заседания по ходатайствам двух акционеров были назначены в один день с интервалом в пять минут. Следственным судьей назначен Виталий Циктич, ранее запомнившийся участием в деле "экс-беркутовцев".

Из-за того, что в этих ходатайствах один судья, адвокаты не исключат, что в случае вынесения негативного вердикта по одному из них, такого же решения следует ждать и по второму.

"Однако аресты не только вредят деятельности компании, но и попросту бессмысленны с юридической точки зрения: акции в бездокументарной форме существуют в виде электронных записей - они в принципе не могут быть вещественными доказательствами в деле, поскольку даже физически не могут содержать следов преступления. Бездокументарные акции в виде электронных записей не могут быть инструментом уничтожения оборудования ОАО "Мотор Сич", как сочли следователи СБУ. Именно поэтому сегодня компании-инвесторы ОАО "Мотор Сич" повторно обращались к суду с ходатайством о снятии арестов с акций", - отмечают адвокаты.

Из-за неявки в суд следователя и прокурора, судья решил перенести заседания на 4 и 10 ноября. Адвокаты убеждены, что это явное игнорирование правоохранителями судебного заседания с целью его целенаправленного затягивания.

Напомним, уголовное дело, ставшее основанием для многолетнего блокирования акций и препятствования смене акционеров ОАО "Мотор Сич", инициировано Службой безопасности Украины в 2017 году.

Последний из четырех арестов акций в августе 2020 года был наложен по инициативе Офиса генпрокурора Украины. Это произошло сразу после того, как "Скайрайзон Ейркрафт Холдингс" совместно со своим партнером - группой украинского бизнесмена Александра Ярославского DCH - подали новую заявку в Антимонопольный комитет Украины для согласования концентрации акций.

По мнению государственных и правоохранительных органов, присутствие китайских инвесторов в составе акционеров АО "Мотор Сис" несет угрозу экономической безопасности Украины.

В то же время, по словам экс-вице-премьер-министра Павла Розенко, заявления руководителя "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздри о приоритетности военно-технического сотрудничества с частными компаниями Турции в сфере авиационного двигателестроения в контексте нарушения прав частных китайских инвесторов ПАО “Мотор Сич" - пример двойных стандартов и показатель ненадежности Украины как партнера в международных отношениях.

Ранее в интервью РБК-Украина китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО "Мотор Сич") объяснил, чем обусловлен интерес его компаний к "Мотор Сичи".

По словам адвокатов компании-акционера, аресты и запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение ОАО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, удручающее финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тысяч сотрудников.

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.

Как ранее заявлял бизнесмен и владелец группы компаний DCH Александр Ярославский, власть должна прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью.