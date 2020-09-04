Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

В то же время, инвесторы заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью

Китайские инвесторы из компании Skyrizon, направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст.

Об этом сообщил представители Skyrizon, передает УНИАН.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировала их актив.

Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО "Мотор Сич" и его акционерам.

Если государство Украина не сможет отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и решения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны и украинских государственных органов.

Напомним, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ не выдаёт разрешение на концентрацию.

Как утверждают адвокаты компании-акционера, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия - не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента.

В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор Сичи" с требованием снять арест, но судьи отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др.

Адвокаты отмечают, что все это время показатели финансово-хозяйственной деятельности "Мотор Сич" ухудшаются, а предприятие теряет рынки.

Как известно, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 году.

В соответствии с ним стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам.