Прокуроры саботируют судебный процесс по делу об арестах акций "Мотор Сичи", - адвокат

Фото: Адвокаты компании-акционера после заседания Апелляционного суда (РБК-Украина)

Киевский апелляционный суд продолжил рассматривать жалобу от еще одной компании-акционера АО "Мотор Сич" касательно ареста акций предприятия. Однако, рассмотрение перенесли из-за неявки прокурора.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы компании-акционера АО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания Киевского апелляционного суда, 28 октября.

В связи с неявкой прокурора судья решил перенести заседание на 24 ноября на 16:30. Неявка прокурора обосновывалась увеличением роста больных COVID-19.

"Официального локдауна в стране нет, все государственные органы (включая суды и ОГТ) работают, соответственно веской причиной для неявки прокурора в судебное заседание нет. Однако суд все равно переносит судебное заседание. Подобное поведение ОГТ вполне можно расценивать как саботирование судебного процесса ввиду отсутствия контраргументов против отмены ареста акций предприятия и намеренное затягивание процесса. А пока ОГТ саботирует рассмотрение апелляции, АО "Мотор Сич" продолжает терпеть убытки и не может вернуться к нормальному функционированию", - заявил адвокат.

По мнению адвоката, дело, в рамках которого было наложено 4 ареста на одно и то же имущество компании, является политическим и используется исключительно с целью реализации определенных недружественных действий государства по отношению к инвесторам предприятия.

"Дело "Мотор Сичи" – пример рейдерства на государственном уровне. Фактически, само государство приглашает инвесторов, инвесторы покупают акции предприятия за большие деньги, и сразу же после этого на акции накладывается арест. Как следствие, уже три года владелец не может реализовать свое корпоративное право и каким-либо образом влиять на деятельность предприятия", - резюмирует адвокат Максименко.

Напомним, ранее из-за неявки в суд следователя и прокурора, судья решил перенести заседания по делу об арестах акции АО "Мотор Сичи" на 4 и 10 ноября. Адвокаты убеждены, что это явное игнорирование правоохранителями судебного заседания с целью его целенаправленного затягивания.

В то же время, по словам адвоката Александра Максименко, если арест на акции компании не будет отменен, нельзя исключать появление новых ходатайств и от других компаний-акционеров.

"Суды будут продолжаться до тех пор, пока каждый акционер не воспользуется правом по защите своих корпоративных прав. Для чего власти создавать ситуацию, когда суды буквально накроет волной исков по делу "Мотор Сич", если можно раз и навсегда решить проблему отменой незаконно наложенных арестов в деле, в котором за три года так и не появилось ни обвиняемого, ни следственных действий", - заявил адвокат.

По мнению юристов, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Кроме того, аресты и запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, удручающее финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тысяч сотрудников.

4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.

Как писало РБК-Украина, 28 октября Skyrizon и DCH в третий раз обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию акций "Мотор Сичи".