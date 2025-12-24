Прокурори показали фото забруднення на узбережжі Одеси після атак РФ і порушили справу

Внаслідок російського теракту в порту Південний, який призвів до розливу соняшникової олії в акваторії, сталося екологічне забруднення навколишнього середовища. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ).

Зазначається, що ще 20 грудня російські окупанти завдали серії масованих ударів дронами по Одеському району. Внаслідок теракту було пошкоджено резервуари підприємства, почалася пожежа. В 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

"24 грудня на узбережжі пляжів Одещини та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці: проводять обстеження території, екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень", - сказано у повідомленні.

Розрахунок збитків від теракту Росії буде проведено після встановлення всіх обставин. Також планується проведення інженерно-екологічних експертих. Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України), тривають слідчі дії.