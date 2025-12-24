ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Прокурори показали фото забруднення на узбережжі Одеси після атак РФ і порушили справу

Україна, Середа 24 грудня 2025 12:26
UA EN RU
Прокурори показали фото забруднення на узбережжі Одеси після атак РФ і порушили справу Фото: масштабний витік олії через теракт РФ (Офіс Генерального прокурора України)
Автор: Антон Корж

Внаслідок російського теракту в порту Південний, який призвів до розливу соняшникової олії в акваторії, сталося екологічне забруднення навколишнього середовища. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ).

Зазначається, що ще 20 грудня російські окупанти завдали серії масованих ударів дронами по Одеському району. Внаслідок теракту було пошкоджено резервуари підприємства, почалася пожежа. В 13 ємностях зберігалася соняшникова олія.

"24 грудня на узбережжі пляжів Одещини та в морі виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці: проводять обстеження території, екологічна інспекція відбирає зразки для лабораторних досліджень", - сказано у повідомленні.

Розрахунок збитків від теракту Росії буде проведено після встановлення всіх обставин. Також планується проведення інженерно-екологічних експертих. Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України), тривають слідчі дії.

Фото: Офіс Генерального прокурора України

Нагадаємо, за повідомленням глави Одеської МВА Сергія Лисака, 24 грудня на двох пляжах Одеси були виявлені плями, схожі на нафтові, а також знайшли загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування.

Пізніше в Адміністрації морських портів України повідомили, що внаслідок масованих терористичних актів росіян проти інфраструктури порту Південний Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії в акваторію Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Офіс Генпрокурора Розслідування Війна в Україні
Новини
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну