Прокуроры показали фото загрязнения на побережье Одессы после атак РФ и возбудили дело
В результате российского теракта в порту Южный, который привел к разливу подсолнечного масла в акватории, произошло экологическое загрязнение окружающей среды. Начато расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины (ОГПУ).
Отмечается, что еще 20 декабря российские оккупанты нанесли серии массированных ударов дронами по Одесскому району. В результате теракта были повреждены резервуары предприятия, начался пожар. В 13 емкостях хранилось подсолнечное масло.
"24 декабря на побережье пляжей Одесской области и в море обнаружили пятна, похожие на растительное масло. На месте работают специалисты: проводят обследование территории, экологическая инспекция отбирает образцы для лабораторных исследований", - сказано в сообщении.
Расчет ущерба от теракта России будет проведен после установления всех обстоятельств. Также планируется проведение инженерно-экологических экспертиз. Открыто уголовное производство по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины), продолжаются следственные действия.
Напомним, по сообщению главы Одесской ГОА Сергея Лысака, 24 декабря на двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также нашли погибших птиц. По данному факту начато расследование.
Позже в Администрации морских портов Украины сообщили, что в результате массированных террористических актов россиян против инфраструктуры порта Южный Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию Черного моря.