В прокуратуре уточнили данные о задержанных по делу о пожаре в "Токио Стар"

Прокуратура Одесской области уточнила, что по делу о пожаре в Одессе в гостинице "Токио Стар" задержали только владельца отеля Вадима Черного. Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом в прокуратуре отметили, что могут проходить определенные следственные действия.

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", - подчеркнули в ведомстве.

Добавим также, избрание меры пресечения для владельца здания, где работает отель, Вадима Черного должно состояться в ближайшее время. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины).

Напомним, местное издание "Думская" сообщало, что по делу о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" задержали еще троих человек, в том числе управляющую еще одной гостиницей. Речь идет о гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, писало издание, задержаны еще три человека. Это управляющая гостиницей "Зирка" и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе правоохранительные органы задержали Вадима Черного, владельца гостинницы "Токио Стар", где в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар.

Отметим, пожар в отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате трагедии не менее 19 человек пострадали, из них 9 погибли. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности.