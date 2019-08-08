В прокуратуре рассказали подробности обыска в горсовете Ирпеня

Фото: Ирпенский городской совет (imr gov ua)

Обыск осуществляется в пределах досудебного расследования уголовного производства

Киево-Святошинской местной прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками полиции проводится санкционированный судом обыск в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, обыск осуществляется в пределах досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины.

"Ранее следствие получило постановление суда, которым было предоставлено временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета, а именно решений горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документов, касающихся градостроительных условий и ограничений, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица указанное постановление суда оставили без исполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры вынес постановление о разрешении на проведение обыска.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 8 августа в Ирпенской горсовете проводят обыски. На второй, третий и четвертый этажи горсовета никого не пропускают.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города.

До этого правоохранители проводили обыски во Львовском городском совете. Правоохранители после обысков задержали начальника управления финансового контроля Горсовета по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. гривен.