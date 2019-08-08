У прокуратурі розповіли подробиці обшуку в міськраді Ірпеня

Фото: Ірпінської міської ради (imr gov ua)

Обшук здійснюється в межах досудового розслідування кримінального провадження

Києво-Святошинської місцевою прокуратурою Київської області спільно з співробітниками поліції проводиться санкціонований судом обшук в приміщенні Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Київської області.

Як повідомляється, обшук здійснюється в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

"Раніше слідство отримало постанову суду, яким було надано тимчасовий доступ до документів Ірпінської міськради та виконавчого комітету, а саме рішень міськради про зменшення розміру пайової участі замовників будівництва, а також документів, що стосуються містобудівних умов і обмежень, тощо", - йдеться в повідомленні

Наголошується, що посадові особи вказану постанову суду залишили без виконання. Таким чином слідчий суддя за клопотанням прокуратури виніс постанову про дозвіл на проведення обшуку.

Досудове розслідування триває.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 серпня в Ірпінській міськраді проводять обшуки. На другий, третій і четвертий поверхи міськради нікого не пропускають.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника мера міста.

До цього правоохоронці проводили обшуки у Львівській міській раді. Правоохоронці після обшуків затримали начальника управління фінансового контролю Міськради за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. гривень.