В Ирпенском горсовете проходят обыски

Фото: Ирпенская городская рада (imr gov ua)

На второй, третий и четвертый этажи горсовета никого не пропускают

Сотрудники прокуратуры и полиции в Ирпенской горсовете проводят обыски. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Погляд".

Отмечается, что на второй, третий и четвертый этажи горсовета никого не пропускают. Сейчас подробную информацию относительно обысков правоохранители журналистам не предоставляют.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города.

До этого сообщалось, что правоохранители проводили обыски во Львовском городском совете. Правоохранители после обысков задержали начальника управления финансового контроля Горсовета по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что полиция в понедельник, 18 февраля, проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В пресс-службе тогда отметили, что обыски проводят с целью исключения договорной и бухгалтерской документации.

Еще ранее сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Днепропетровской области проводили обыски в здании городского совета Днепра.