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Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля "Токио Стар"

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 20:16
Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля "Токио Стар"

Ему инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру отеля "Токио Стар" из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что с 2009 года вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.

Согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, деятельность заведения годами велась с нарушениями пожарной безопасности.

Также отмечается, что в течение 2013-2018 годов руководство отеля вместе с инженером и администратором систематически мешало проверкам контролирующих органов.

"В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения принято не было. В результате из-за трагической пожар в августе в отеле погибли люди", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд арестовал администратора отеля "Токио Стар". Ее подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" произошел на втором этаже здания в ночь на 17 августа. Во время возникновения пожара в гостинице находилось приблизительно 200 человек. В результате 9 человек погибли, еще 19 пострадали.

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