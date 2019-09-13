Суд арестовал администратора отеля "Токио Стар"

Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе (Думская)

Защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции

Киевский районный суд города Одессы взял под стражу без возможности внесения залога администратора гостиницы "Токио Стар" Ирину Паровик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщается, ходатайство прокуратуры об аресте сроком на два месяца было удовлетворено частично.

Защита Паровик намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. По словам адвоката, в должностные обязанности старшего администратора не входит обеспечение пожарной безопасности.

Администратора "Токио Стар" подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек (ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пожар в отеле "Токио Стар" произошел на втором этаже здания в ночь на 17 августа. Во время возникновения пожара в гостинице находилось приблизительно 200 человек. В результате 9 человек погибли, еще 19 пострадали.

Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.