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Прокуратура повідомила про підозру головному інженерові готелю "Токіо Стар"

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 20:16
Прокуратура повідомила про підозру головному інженерові готелю "Токіо Стар"

Йому інкримінують порушення правил пожежної безпеки

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру головному інженерові готелю "Токіо Стар" із-за порушення вимог пожежної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що з 2009 року разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки в готелі.

Згідно з інформацією з перевірок органів Державної служби з надзвичайних ситуацій, діяльність закладу роками велася з порушеннями пожежної безпеки.

Також зазначається, що протягом 2013-2018 років керівництво готелю разом з інженером і адміністратором систематично заважало перевіркам з боку контролюючих органів.

"В липні цього року в готелі неодноразово спрацьовували автомати захисту електрообладнання, однак заходів для встановлення причин неполадок та їх усунення прийнято не було. У результаті через трагічну пожежу в серпні в готелі загинули люди", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував адміністратора готелю "Токіо Стар". Її підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дев'яти осіб.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася на другому поверсі будівлі в ніч на 17 серпня. Під час виникнення пожежі в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті 9 осіб загинули, ще 19 постраждали.

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