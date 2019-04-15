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Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 22:13
Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари
Фото: пожар (GETTY IMAGES)

Информации о пострадавших нет

Парижская прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщает The Associated Press.

Пожарные сообщили, что пожар произошел, предположительно, из-за работы по реставрации здания. 

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается. В пожарном департаменте просят жителей и гостей города избегать места событий, чтобы не мешать технике и пожарным.

РБК-Украина писало, что крыша собора Парижской богоматери полностью обрушилась в ходе пожара. Также из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль. Информации о пострадавших нет. Но огонь охватил все здание. Пожарные пытаются справиться с огнем.

Президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар, заявив, что это  стало ударом для целой нации.

"Нотр-Дам де Пари в огне. Переживание целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит", - написал Макрон. 

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