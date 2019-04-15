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Прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 22:13
Прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі
Фото: пожежа (GETTY IMAGES)

Інформації про постраждалих немає

Паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі. Про це повідомляє The Associated Press.

Пожежники повідомили, що пожежа сталася, ймовірно, через роботи з реставрації будівлі.

У відділі пожежної охорони повідомили, що ведеться велика операція. Представник мерії заявив в Twitter, що територія очищається. У пожежному департаменті просять жителів і гостей міста уникати місця подій, щоб не заважати техніці і пожежним.

РБК-Україна писало, що дах собору Паризької богоматері повністю обрушилася в ході пожежі. Також через пожежу в Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль. Інформації про постраждалих немає. Але вогонь охопив всю будівлю. Пожежники намагаються впоратися з вогнем.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував пожежа, заявивши, що це стало ударом для цілої нації.

"Нотр-Дам де Парі у вогні. Переживання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить", - написав Макрон.

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