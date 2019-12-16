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Боливия готовит ордер на арест Моралеса

Новости » В мире     16.12.2019 - 07:09
Боливия готовит ордер на арест Моралеса
Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Ордер на арест будет выдан в течении нескольких дней

В ближайшие дни может быть выписан ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса, который покинул страну. Об этом заявила исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу ВBC.

По ее словам правительство уже подало соответствующее ходатайство.

"Моралес знает, что в случае возвращения должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан. Мы уже подали соответствующие ходатайства", - рассказала Аньес.

Она добавила, что Моралес может вернуться в Боливию, когда захочет.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Позже Жанин Аньес заявила, что Моралес, должен будет "ответить перед правосудием", если захочет вернутся в Боливию.

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