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Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса

Новини » В світі     19.12.2019 - 01:23
Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса
Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

У документі зазначено, що затримати Моралеса може "будь-який компетентний держслужбовець"

Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса. Фото документа опублікував у Twitter міністр внутрішніх справ країни Артуро Мурільйо, повідомляє РБК-Україна.

Як стверджує прокуратура, рішення про видачу ордера було ухвалене в рамках розслідування кримінальної справи про підбурювання до заколоту, тероризм і фінансування тероризму.

Наголошується, що цей захід необхідний для того, щоб колишній глава держави "з'явився на допит і дав свідчення" у справі.

В документі також зазначено, що затримати Моралеса може "будь-який компетентний держслужбовець".

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівію, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться в Болівії.

Болівійський сенат 23 листопада схвалив законопроект, який передбачає скликання нових загальних виборів.

Болівія готує ордер на арешт Моралеса Сенат Болівії прийняв законопроект про скликання нових виборів
Новини України Эво МоралесБоливия
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