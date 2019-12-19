Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса

У документі зазначено, що затримати Моралеса може "будь-який компетентний держслужбовець"
Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса. Фото документа опублікував у Twitter міністр внутрішніх справ країни Артуро Мурільйо, повідомляє РБК-Україна.
Як стверджує прокуратура, рішення про видачу ордера було ухвалене в рамках розслідування кримінальної справи про підбурювання до заколоту, тероризм і фінансування тероризму.
Sr. @evoespueblo para su conocimiento pic.twitter.com/1KrAFcevjQ— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) December 18, 2019
Наголошується, що цей захід необхідний для того, щоб колишній глава держави "з'явився на допит і дав свідчення" у справі.
В документі також зазначено, що затримати Моралеса може "будь-який компетентний держслужбовець".
Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.
Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівію, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".
Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться в Болівії.
Болівійський сенат 23 листопада схвалив законопроект, який передбачає скликання нових загальних виборів.