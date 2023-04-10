ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прохання антилопи до крокодила. Подоляк висміяв "гарантії безпеки" для Білорусі

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 17:36
Прохання антилопи до крокодила. Подоляк висміяв "гарантії безпеки" для Білорусі Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Олександр Лукашенко сьогодні вимолював "гарантії безпеки" для Білорусі у російського міністра оборони Сергія Шойгу. Водночас сама ж Росія є єдиною, хто загрожує країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк порівняв Лукашенка з антилопою, яка прохає про "гарантії безпеки" в пащі крокодила.

"Єдина екзистенційна загроза для Білорусі - це Росія, яка відкрито заявляє про поглинання країни і загрожує народу Білорусі (і не тільки) ядерними витівками. Дивні бажання, які вже не потребують політичного аналізу", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко звинуватив Захід у нібито порушенні домовленостей в рамках Будапештського меморандуму й запроваджені санкцій проти Росії та Білорусі. Під час розмови з Шойгу, диктатор попросив про "гарантії безпеки", аби у разі загрози країні Москва захищала Білорусь "як власну землю".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені