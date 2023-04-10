Прохання антилопи до крокодила. Подоляк висміяв "гарантії безпеки" для Білорусі

Олександр Лукашенко сьогодні вимолював "гарантії безпеки" для Білорусі у російського міністра оборони Сергія Шойгу. Водночас сама ж Росія є єдиною, хто загрожує країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Єдина екзистенційна загроза для Білорусі - це Росія, яка відкрито заявляє про поглинання країни і загрожує народу Білорусі (і не тільки) ядерними витівками. Дивні бажання, які вже не потребують політичного аналізу", - пише Подоляк.

Подоляк порівняв Лукашенка з антилопою, яка прохає про "гарантії безпеки" в пащі крокодила.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко звинуватив Захід у нібито порушенні домовленостей в рамках Будапештського меморандуму й запроваджені санкцій проти Росії та Білорусі. Під час розмови з Шойгу, диктатор попросив про "гарантії безпеки", аби у разі загрози країні Москва захищала Білорусь "як власну землю".

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