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Захищати як власну землю. Лукашенко вимолює "гарантії безпеки" для Білорусі у Росії

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Понеділок 10 квітня 2023 13:08
Захищати як власну землю. Лукашенко вимолює "гарантії безпеки" для Білорусі у Росії Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Олександр Лукашенко зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу у Мінську. Почав вимолювати "гарантії безпеки" для Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".

"Розстаючись після останніх переговорів із Володимиром Володимировичем (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), ми домовилися, що ви з фахівцями приїдете в Білорусь, і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДР я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання з Володимиром Володимировичем", - заявив Лукашенко.

Під час зустрічі з Шойгу, Лукашенко почав скиглити про те, що Захід нібито не виконує домовленості про гарантії безпеки, які надавались в рамках Будапештського меморандуму. Також він звинуватив західні країни у тому, що вони "розтоптали всі ці договори, угоди і заяви" та почали вводити санкції проти Росії та Білорусі через війну проти України.

"Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з думкою Інституту вивчення війни, Путін, напевно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю.

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