Захищати як власну землю. Лукашенко вимолює "гарантії безпеки" для Білорусі у Росії

"Розстаючись після останніх переговорів із Володимиром Володимировичем (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), ми домовилися, що ви з фахівцями приїдете в Білорусь, і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДР я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання з Володимиром Володимировичем", - заявив Лукашенко.

Під час зустрічі з Шойгу, Лукашенко почав скиглити про те, що Захід нібито не виконує домовленості про гарантії безпеки, які надавались в рамках Будапештського меморандуму. Також він звинуватив західні країни у тому, що вони "розтоптали всі ці договори, угоди і заяви" та почали вводити санкції проти Росії та Білорусі через війну проти України.

"Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки", - заявив Лукашенко.