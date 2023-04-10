Просьба антилопы к крокодилу. Подоляк высмеял "гарантии безопасности" для Беларуси

Александр Лукашенко сегодня вымоливал "гарантии безопасности" для Беларуси у российского министра обороны Сергея Шойгу. В то же время сама Россия является единственной, кто угрожает стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Единственная экзистенциальная угроза для Беларуси - это Россия, которая открыто заявляет о поглощении страны и угрожает народу Беларуси (и не только) ядерными шалостями. Странные желания, которые уже не нуждаются в политическом анализе", - пишет Подоляк.

Подоляк сравнил Лукашенко с антилопой, которая просит о "гарантиях безопасности" в пасти крокодила.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко обвинил Запад в якобы нарушении договоренностей в рамках Будапештского меморандума и введении санкций против России и Беларуси. Во время разговора с Шойгу диктатор попросил о "гарантиях безопасности", чтобы в случае угрозы стране Москва защищала Беларусь "как собственную землю".

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