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Прогріє до +35: які міста України накриє літня спека й коли саме (карта)

На деякі міста України насувається спека (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Цього тижня погода в Україні очікується тепліша, ніж минулого. Температура повітря у деяких містах на початку липня може досягати позначки +35 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані, опубліковані Українським гідрометеорологічним центром.

Прогноз погоди на перший день липня

Згідно з інформацією УкрГМЦ, впродовж вівторка, 1 липня, погода в Україні очікується хмарною, з проясненнями. Опади (невеликий короткочасний дощ) ймовірні місцями лише на північному сході.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північно-східній частині країни місцями можуть бути пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі - 10-15°C (у південній частині - до 18°C, у Карпатах - 5-10°C);
  • вдень 18-23°C (на півдні країни та Закарпатті - до 27°C, у Карпатах - 14-19°C).

Прогноз УкрГМЦ на 1 липня у Facebook (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні буде найтепліше 2 липня

Впродовж середи, 2 липня, найтеплішою в Україні може стати Закарпатська область.

Прогноз погоди на 2 липня (карта: meteo.gov.ua)

Денна температура повітря там може піднятись вже до +31°C:

  • у місті Ужгород;
  • у селищі Великий Березний;
  • у селі Нижні Ворота;
  • у місті Берегове;
  • у місті Хуст.

Де може бути найтепліше впродовж 2 липня (карта: meteo.gov.ua)

В яких містах може бути спекотно 3 липня

Впродовж четверга, 3 липня, по-справжньому літня погода "накриє" більшість областей України. Температура повітря може перетнути позначку в +30 градусів за Цельсієм у різних містах:

  • в Ужгороді - 31-33°C;
  • в Івано-Франківську, у Чернівцях, у Львові, у Луцьку, у Тернополі, у Вінниці - 30-32°C;
  • у Рівному, у Хмельницькому, у Житомирі, у Чернігові, у Миколаєві, у Херсоні, у Кропивницькому - 29-31°C.

У Києві та в Умані очікується тим часом близько 28-30 градусів тепла.

Прогноз погоди на 3 липня (карта: meteo.gov.ua)

В яких містах 4 липня чекати до +35 градусів тепла

Наприкінці поточного робочого тижня - впродовж п'ятниці, 4 липня - у деяких західних і північних областях ймовірний місцями короткочасний невеликий дощ.

Тим часом температура повітря у певних містах може прогрітись до спекотних +35 градусів:

  • в Ужгороді;
  • в Береговому;
  • у Хусті;
  • у Коломиї;
  • у Первомайську;
  • у Запоріжжі;
  • у Кривому Розі;
  • в Одесі;
  • в Чорноморську;
  • у Миколаєві;
  • у Херсоні;
  • у Сімферополі.

У Києві очікується при цьому:

  • вночі - 18-20°C;
  • вдень - від 31 до 33 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 4 липня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

Читайте також, що відомо про кліматичну характеристику липня в Україні в цілому та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.

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