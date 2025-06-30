Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)

На этой неделе погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой. Температура воздуха в некоторых городах в начале июля может достигать отметки +35 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные Украинским гидрометеорологическим центром.
Согласно информации УкрГМЦ, в течение вторника, 1 июля, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями. Осадки (небольшой кратковременный дождь) вероятны местами лишь на северо-востоке.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северо-восточной части страны местами могут быть порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
В течение среды, 2 июля, самой теплой в Украине может стать Закарпатская область.
Дневная температура воздуха там может подняться уже до +31°C:
В течение четверга, 3 июля, по-настоящему летняя погода "накроет" большинство областей Украины. Температура воздуха может пересечь отметку в +30 градусов по Цельсию в разных городах:
В Киеве и в Умани ожидается тем временем около 28-30 градусов тепла.
В конце рабочей недели - в течение пятницы, 4 июля - в некоторых западных и северных областях вероятен местами кратковременный небольшой дождь.
Между тем температура воздуха в определенных городах может прогреться до жарких +35 градусов:
В Киеве ожидается при этом:
Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.
Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.
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