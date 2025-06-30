RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Прогреет до +35: какие города Украины накроет летняя жара и когда именно (карта)

На некоторые города Украины надвигается жара (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На этой неделе погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой. Температура воздуха в некоторых городах в начале июля может достигать отметки +35 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные Украинским гидрометеорологическим центром.

Прогноз погоды на первый день июля

Согласно информации УкрГМЦ, в течение вторника, 1 июля, погода в Украине ожидается облачной, с прояснениями. Осадки (небольшой кратковременный дождь) вероятны местами лишь на северо-востоке.

Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северо-восточной части страны местами могут быть порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью - 10-15°C (в южной части - до 18°C, в Карпатах - 5-10°C);
  • днем 18-23°C (на юге страны и Закарпатье - до 27°C, в Карпатах - 14-19°C).

Прогноз УкрГМЦ на 1 июля в Facebook (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где в Украине будет теплее всего 2 июля

В течение среды, 2 июля, самой теплой в Украине может стать Закарпатская область.

Прогноз погоды на 2 июля (карта: meteo.gov.ua)

Дневная температура воздуха там может подняться уже до +31°C:

  • в городе Ужгород;
  • в поселке Великий Березный;
  • в селе Нижние Ворота;
  • в городе Береговое;
  • в городе Хуст.

Где может быть теплее всего в течение 2 июля (карта: meteo.gov.ua)

В каких городах может быть жарко 3 июля

В течение четверга, 3 июля, по-настоящему летняя погода "накроет" большинство областей Украины. Температура воздуха может пересечь отметку в +30 градусов по Цельсию в разных городах:

  • в Ужгороде - 31-33°C;
  • в Ивано-Франковске, в Черновцах, во Львове, в Луцке, в Тернополе, в Виннице - 30-32°C;
  • в Ровно, в Хмельницком, в Житомире, в Чернигове, в Николаеве, в Херсоне, в Кропивницком - 29-31°C.

В Киеве и в Умани ожидается тем временем около 28-30 градусов тепла.

Прогноз погоды на 3 июля (карта: meteo.gov.ua)

В каких городах 4 июля ждать до +35 градусов тепла

В конце рабочей недели - в течение пятницы, 4 июля - в некоторых западных и северных областях вероятен местами кратковременный небольшой дождь.

Между тем температура воздуха в определенных городах может прогреться до жарких +35 градусов:

  • в Ужгороде;
  • в Береговом;
  • в Хусте;
  • в Коломые;
  • в Первомайске;
  • в Запорожье;
  • в Кривом Роге;
  • в Одессе;
  • в Черноморске;
  • в Николаеве;
  • в Херсоне;
  • в Симферополе.

В Киеве ожидается при этом:

  • ночью - 18-20°C;
  • днем - от 31 до 33 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 4 июля (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару.

Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, как специалисты в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.

Читайте также, что известно о климатической характеристике июля в Украине в целом и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентрПогода в Киеве