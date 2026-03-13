Прогріє до +20, без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні атмосферний тиск слабко падатиме, проте погоду без опадів все ще визначатиме поле високого тиску. У відносно теплій повітряній масі утримається подібний розподіл температури до попередніх днів.

Загалом в Україні сьогодні буде малохмарно, без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17° тепла, на Закарпатті до 20°, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.



Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується малохмарна погода, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17° тепла, у Києві 13-15°.