Общество Образование Деньги Изменения

Прогреет до +20, без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 13.03.2026 Пт
2 мин
В каком регионе будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 13 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 13 марта, ожидается сухая и солнечная погода. Местами воздух прогреет до +20 градусов.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры к предыдущим дням.

В целом в Украине сегодня будет малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 12-17° тепла, на Закарпатье до 20°, в Карпатах и на побережье морей 8-13°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17° тепла, в Киеве 13-15°.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.

