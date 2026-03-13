Прогреет до +20, без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 13 марта, ожидается сухая и солнечная погода. Местами воздух прогреет до +20 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления. В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры к предыдущим дням.
В целом в Украине сегодня будет малооблачно, без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 12-17° тепла, на Закарпатье до 20°, в Карпатах и на побережье морей 8-13°.
facebook.com/UkrHMC
В Киеве и области сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 12-17° тепла, в Киеве 13-15°.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.
Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.
Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.