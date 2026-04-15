Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітня

17:02 15.04.2026 Ср
2 хв
Парасолі далеко краще не ховати, адже в деяких областях весняне тепло може бути "мокрим"
aimg Ірина Костенко
Завтра в Україні буде тепло, але в деяких областях ймовірний дощ (фото: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Україну накриває довгоочікуване потепління. Більшість областей опади завтра обійдуть стороною, проте у кількох регіонах невеликий дощ все ж таки прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Від чого буде залежати погода завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 16 квітня, погоду в Україні - без опадів у більшості областей - визначатиме поле високого тиску.

Тим часом атмосферний фронт буде впливати:

  • на західні області;
  • на північні області.

"Тому там очікуємо місцями на невеликий дощ", - пояснили синоптики.

Якими будуть вітер і температура повітря

Вітер завтра очікується переважно південно-західний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом температурний режим по Україні впродовж доби 16 квітня прогнозують такий:

  • вночі - значення температури в межах +3..+8 градусів за Цельсієм;
  • вдень - стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°C.

Прогноз погоди по Україні на 16 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою у Києві та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 16 квітня також очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - ймовірний невеликий дощ.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 6-8 градусів тепла;
  • по області - близько 3-8 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 16-18 градусів тепла;
  • по області - від 14 до 19 градусів тепла.

