RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Прогреет до +19, но местами дожди: к какой погоде готовиться украинцам 16 апреля

17:02 15.04.2026 Ср
2 мин
Зонты далеко лучше не прятать, ведь в некоторых областях весеннее тепло может быть "мокрым"
aimg Ирина Костенко
Завтра в Украине будет тепло, но в некоторых областях вероятен дождь (фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Украину накрывает долгожданное потепление. Большинство областей осадки завтра обойдут стороной, однако в нескольких регионах небольшой дождь все же прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

От чего будет зависеть погода завтра

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 16 апреля, погоду в Украине - без осадков в большинстве областей - будет определять поле высокого давления.

Между тем атмосферный фронт будет влиять:

  • на западные области;
  • на северные области.

"Поэтому там ожидаем местами небольшой дождь", - объяснили синоптики.

Какими будут ветер и температура воздуха

Ветер завтра ожидается преимущественно юго-западный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.

Между тем температурный режим по Украине в течение суток 16 апреля прогнозируют такой:

  • ночью - значения температуры в пределах +3..+8 градусов по Цельсию;
  • днем - столбики термометров будут достигать 14-19°C.

Прогноз погоды по Украине на 16 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 16 апреля также ожидается с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - вероятен небольшой дождь.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 6-8 градусов тепла;
  • по области - около 3-8 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 16-18 градусов тепла;
  • по области - от 14 до 19 градусов тепла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеПогода на деньКлиматологМетеоролог