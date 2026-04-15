Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітня
Україну накриває довгоочікуване потепління. Більшість областей опади завтра обійдуть стороною, проте у кількох регіонах невеликий дощ все ж таки прогнозують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Від чого буде залежати погода завтра
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 16 квітня, погоду в Україні - без опадів у більшості областей - визначатиме поле високого тиску.
Тим часом атмосферний фронт буде впливати:
- на західні області;
- на північні області.
"Тому там очікуємо місцями на невеликий дощ", - пояснили синоптики.
Якими будуть вітер і температура повітря
Вітер завтра очікується переважно південно-західний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.
Тим часом температурний режим по Україні впродовж доби 16 квітня прогнозують такий:
- вночі - значення температури в межах +3..+8 градусів за Цельсієм;
- вдень - стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°C.
Прогноз погоди по Україні на 16 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою у Києві та області
По території Києва та Київської області погода впродовж 16 квітня також очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - ймовірний невеликий дощ.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря вночі:
- у Києві - близько 6-8 градусів тепла;
- по області - близько 3-8 градусів тепла.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько 16-18 градусів тепла;
- по області - від 14 до 19 градусів тепла.
