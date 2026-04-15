Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітня

Україну накриває довгоочікуване потепління. Більшість областей опади завтра обійдуть стороною, проте у кількох регіонах невеликий дощ все ж таки прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По території Києва та Київської області погода впродовж 16 квітня також очікується з мінливою хмарністю :

Прогноз погоди по Україні на 16 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом температурний режим по Україні впродовж доби 16 квітня прогнозують такий:

Вітер завтра очікується переважно південно-західний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.

"Тому там очікуємо місцями на невеликий дощ ", - пояснили синоптики.

Тим часом атмосферний фронт буде впливати:

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 16 квітня, погоду в Україні - без опадів у більшості областей - визначатиме поле високого тиску.

