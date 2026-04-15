Головна » Життя » Суспільство

Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітня

17:02 15.04.2026 Ср
Парасолі далеко краще не ховати, адже в деяких областях весняне тепло може бути "мокрим"
aimg Ірина Костенко
Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітня Завтра в Україні буде тепло, але в деяких областях ймовірний дощ (фото: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Україну накриває довгоочікуване потепління. Більшість областей опади завтра обійдуть стороною, проте у кількох регіонах невеликий дощ все ж таки прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Від чого буде залежати погода завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 16 квітня, погоду в Україні - без опадів у більшості областей - визначатиме поле високого тиску.

Тим часом атмосферний фронт буде впливати:

  • на західні області;
  • на північні області.

"Тому там очікуємо місцями на невеликий дощ", - пояснили синоптики.

Якими будуть вітер і температура повітря

Вітер завтра очікується переважно південно-західний. Рухатиметься він зі швидкістю 5-10 м/с.

Тим часом температурний режим по Україні впродовж доби 16 квітня прогнозують такий:

  • вночі - значення температури в межах +3..+8 градусів за Цельсієм;
  • вдень - стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°C.

Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітняПрогноз погоди по Україні на 16 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою у Києві та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 16 квітня також очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - ймовірний невеликий дощ.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогріє до +19, але місцями дощі: до якої погоди готуватись українцям 16 квітняПрогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 6-8 градусів тепла;
  • по області - близько 3-8 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 16-18 градусів тепла;
  • по області - від 14 до 19 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики пояснили, чи дійде до України пил із Сахари (інформація про який розповсюджувалась у мережі).

Крім того, ми розповідали, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Читайте також, чи правдиві чутки про "аномальну спеку" влітку 2026 року.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта