Прогреет до +19, но местами дожди: к какой погоде готовиться украинцам 16 апреля
Украину накрывает долгожданное потепление. Большинство областей осадки завтра обойдут стороной, однако в нескольких регионах небольшой дождь все же прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
От чего будет зависеть погода завтра
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 16 апреля, погоду в Украине - без осадков в большинстве областей - будет определять поле высокого давления.
Между тем атмосферный фронт будет влиять:
- на западные области;
- на северные области.
"Поэтому там ожидаем местами небольшой дождь", - объяснили синоптики.
Какими будут ветер и температура воздуха
Ветер завтра ожидается преимущественно юго-западный. Двигаться он будет со скоростью 5-10 м/с.
Между тем температурный режим по Украине в течение суток 16 апреля прогнозируют такой:
- ночью - значения температуры в пределах +3..+8 градусов по Цельсию;
- днем - столбики термометров будут достигать 14-19°C.
Прогноз погоды по Украине на 16 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погода в течение 16 апреля также ожидается с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - вероятен небольшой дождь.
Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около 6-8 градусов тепла;
- по области - около 3-8 градусов тепла.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 16-18 градусов тепла;
- по области - от 14 до 19 градусов тепла.
