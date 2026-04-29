UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Програму "Скринінг здоров’я 40+" оновили: що змінилося для українців

21:35 29.04.2026 Ср
2 хв
Скільки часу надається для проходження огляду?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українці можуть подати заявку на "Скринінг 40+" через "Дію" або у ЦНАПі (Freepik)

Кабінет міністрів обмежив час використання коштів для участі у програмі "Скринінг 40+". Подання заявки тепер можливе без прив’язки до дати.

Зазначається, що українцям тепер не треба чекати 30 днів після дня народження.

"Якщо вам уже виповнилося 40 років, ви можете самостійно подати заяву в кілька кліків через "Дію" або ж завітати до найближчого ЦНАПу - без прив’язки до дати", - сказано в заяві.

Крім того, після зарахування коштів українці матимуть два місяці, щоби пройти обстеження. Якщо цього не зробити, гроші повернуться до бюджету.

"Після зарахування коштів у вас є 2 місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Якщо не встигнете за цей час, кошти автоматично повернуться до державного бюджету", - пояснили у "Дії".

Що таке "Скринінг здоров’я 40+".

"Скринінг здоров’я 40+" - національна програма раннього виявлення хронічних захворювань. Базові обстеження допомагають:

  • своєчасно виявляти ризики хвороб;
  • контролювати стан здоров’я;
  • запобігати ускладненням.

Програма є безкоштовною для українців та повністю покривається державою.

В Україні вже понад 1 600 медичних закладів пропонують громадянам віком 40+ пройти проактивне профілактичне обстеження. Подібні ініціативи вже багато років успішно працюють у Польщі, Великій Британії та Литві, дозволяючи виявляти хвороби на ранніх етапах, не чекаючи появи симптомів.

З кінця січня українцям почали надходити запрошення до участі у програмі "Скринінг здоров’я 40+", яка передбачає отримання 2 000 гривень на обстеження.

Виплати надходять на "Дія.Картку" ПриватБанку протягом семи днів після її активації.

Дізнатися, де пройти обстеження (у державному, комунальному чи приватному закладі), можна на сайті screening.moz.gov.ua.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Здоров'я