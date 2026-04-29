Программу "Скрининг здоровья 40+" обновили: что изменилось для украинцев

Кабинет министров ограничил время использования средств для участия в программе "Скрининг 40+". Подача заявки теперь возможна без привязки к дате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії".
Отмечается, что украинцам теперь не надо ждать 30 дней после дня рождения.
"Если вам уже исполнилось 40 лет, вы можете самостоятельно подать заявление в несколько кликов через "Дію" или же посетить ближайший ЦПАУ - без привязки к дате", - сказано в заявлении.
Кроме того, после зачисления средств украинцы будут иметь два месяца, чтобы пройти обследование. Если этого не сделать, деньги вернутся в бюджет.
"После зачисления средств у вас есть 2 месяца, чтобы воспользоваться услугой в выбранном медучреждении. Если не успеете за это время, средства автоматически вернутся в государственный бюджет", - пояснили в "Дії".
"Скрининг здоровья 40+" - национальная программа раннего выявления хронических заболеваний. Базовые обследования помогают:
Программа является бесплатной для украинцев и полностью покрывается государством.
В Украине уже более 1 600 медицинских учреждений предлагают гражданам в возрасте 40+ пройти проактивное профилактическое обследование. Подобные инициативы уже много лет успешно работают в Польше, Великобритании и Литве, позволяя выявлять болезни на ранних этапах, не дожидаясь появления симптомов.
С конца января украинцам начали поступать приглашения к участию в программе "Скрининг здоровья 40+", которая предусматривает получение 2 000 гривен на обследование.
Выплаты поступают на "Дія.Карту" ПриватБанка в течение семи дней после ее активации.
Узнать, где пройти обследование (в государственном, коммунальном или частном учреждении), можно на сайте screening.moz.gov.ua.
