Программу "Скрининг здоровья 40+" обновили: что изменилось для украинцев

21:35 29.04.2026 Ср
2 мин
Сколько времени предоставляется для прохождения осмотра?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцы могут подать заявку на "Скрининг 40+" через "Дію" или в ЦПАУ (Freepik)

Кабинет министров ограничил время использования средств для участия в программе "Скрининг 40+". Подача заявки теперь возможна без привязки к дате.

Отмечается, что украинцам теперь не надо ждать 30 дней после дня рождения.

"Если вам уже исполнилось 40 лет, вы можете самостоятельно подать заявление в несколько кликов через "Дію" или же посетить ближайший ЦПАУ - без привязки к дате", - сказано в заявлении.

Кроме того, после зачисления средств украинцы будут иметь два месяца, чтобы пройти обследование. Если этого не сделать, деньги вернутся в бюджет.

"После зачисления средств у вас есть 2 месяца, чтобы воспользоваться услугой в выбранном медучреждении. Если не успеете за это время, средства автоматически вернутся в государственный бюджет", - пояснили в "Дії".

Что такое "Скрининг здоровья 40+".

"Скрининг здоровья 40+" - национальная программа раннего выявления хронических заболеваний. Базовые обследования помогают:

  • своевременно выявлять риски болезней;
  • контролировать состояние здоровья;
  • предотвращать осложнения.

Программа является бесплатной для украинцев и полностью покрывается государством.

В Украине уже более 1 600 медицинских учреждений предлагают гражданам в возрасте 40+ пройти проактивное профилактическое обследование. Подобные инициативы уже много лет успешно работают в Польше, Великобритании и Литве, позволяя выявлять болезни на ранних этапах, не дожидаясь появления симптомов.

С конца января украинцам начали поступать приглашения к участию в программе "Скрининг здоровья 40+", которая предусматривает получение 2 000 гривен на обследование.

Выплаты поступают на "Дія.Карту" ПриватБанка в течение семи дней после ее активации.

Узнать, где пройти обследование (в государственном, коммунальном или частном учреждении), можно на сайте screening.moz.gov.ua.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

