Головна » Життя » Суспільство

Скринінг здоров’я 40+: українці зможуть отримати виплати на "Дія.Картку" ПриватБанку

Понеділок 05 січня 2026 18:05
Скринінг здоров’я 40+: українці зможуть отримати виплати на "Дія.Картку" ПриватБанку Виплати за програмою "Скринінг здоров’я 40+" можна оформити на "Дія.Картку" ПриватБанку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть підключитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через "Дію" та отримати кошти на "Дія.Картку" ПриватБанку.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПриватБанку у Telegram.

Як підключитися через "Дію"

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала національна програма раннього виявлення ризику хронічних хвороб - Скринінг здоров’я 40+. Вона дозволяє українцям і українкам віком від 40 років пройти обстеження та вчасно виявляти потенційні ризики. Вартість скринінгу покриває держава.

Користувачам застосунку "Дія" віком від 40 років запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження у 2026 році.

Тим, кому вже виповнилося 40 років, можна зараз оформити "Дія.Картку" ПриватБанку та спеціальний рахунок для участі у програмі.

Як отримати кошти

Після отримання запрошення в "Дії" потрібно активувати його та вибрати "Дія.Картку" ПриватБанку для зарахування грошей.

Сума виплати - 2000 гривень, які надійдуть на картку протягом 7 днів.

Після цього можна записатися на скринінг в одному з медзакладів-учасників програми - державних або приватних.

Що таке "Дія.Картка"

Універсальна банківська картка для отримання державних виплат за різними програмами.

Клієнти ПриватБанку можуть відкрити її у цифровому вигляді в кілька кроків через Приват24.

Скринінг здоров’я 40+: українці зможуть отримати виплати на &quot;Дія.Картку&quot; ПриватБанкуКошти за програмою "Скринінг здоров’я 40+" можна отримати на "Дія.Картку" від ПриватБанку (скриншот)

Читайте також наш роз'яснювальний матеріал про програму "Скринінг здоров'я 40+", як вона діятиму, хто може розраховувати на цю підтримку, які обстеження будуть безкоштовними та як програма працюватиме у селах та прифронтових територіях.

Раніше ми писали про те, чому у програму "Скринінг здоров'я 40+" увійшли обстеження на наявність серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й розладів ментального здоров’я.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

