Скринінг здоров’я 40+: українці зможуть отримати виплати на "Дія.Картку" ПриватБанку
Українці можуть підключитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через "Дію" та отримати кошти на "Дія.Картку" ПриватБанку.
Як підключитися через "Дію"
З 1 січня 2026 року в Україні стартувала національна програма раннього виявлення ризику хронічних хвороб - Скринінг здоров’я 40+. Вона дозволяє українцям і українкам віком від 40 років пройти обстеження та вчасно виявляти потенційні ризики. Вартість скринінгу покриває держава.
Користувачам застосунку "Дія" віком від 40 років запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження у 2026 році.
Тим, кому вже виповнилося 40 років, можна зараз оформити "Дія.Картку" ПриватБанку та спеціальний рахунок для участі у програмі.
Як отримати кошти
Після отримання запрошення в "Дії" потрібно активувати його та вибрати "Дія.Картку" ПриватБанку для зарахування грошей.
Сума виплати - 2000 гривень, які надійдуть на картку протягом 7 днів.
Після цього можна записатися на скринінг в одному з медзакладів-учасників програми - державних або приватних.
Що таке "Дія.Картка"
Універсальна банківська картка для отримання державних виплат за різними програмами.
Клієнти ПриватБанку можуть відкрити її у цифровому вигляді в кілька кроків через Приват24.
